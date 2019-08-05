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05.08.2019 07:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тропический шторм "Франсиско" взял курс на Приморье

Текст: Ольга Журман

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает Примгидромет, прогнозируется выход тропического шторма "Франсиско" на северо-запад Японского моря и затем его проход вблизи южного побережья Приморского края.

Сильные дожди - 15-45 миллиметров осадков за 12 часов и менее - пройдут в регионе утром и днем 8 августа, и ночью 9-го. Во Владивостоке ожидаются очень сильные дожди с количеством осадков 50 миллиметров за это же время.

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В отдельных районах гроза, на побережье ветер 18-23 метра в секунду. Прогнозируется подъем уровня рек от 80 сантиметров до трех метров с подтоплениями низких мест.

Наиболее паводкоопасные районы - Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Ольгинский.

В региональном главке МЧС предупредили о возможном увеличении количества ДТП, возникновении происшествий на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры, обрушении рекламных щитов, слабо закрепленных конструкций, падении деревьев. Уже сейчас ГУ МЧС и силы приморской территориальной подсистемы РСЧС функционируют в режиме повышенной готовности.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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