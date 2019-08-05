Ученые проследят за косаткой Александрой из "китовой тюрьмы"

Специалисты Всероссийского НИИ океанографии (ВНИРО) планируют установить визуальное наблюдение за Александрой - самой маленькой косаткой, выпущенной из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщает РИА Новости.

"Александра движется на север от Сахалина. Одна она или с дикими сородичами, пока сказать сложно. Визуально в этом районе мониторинг пока не ведется. Начнем мониторить с катамарана сразу после завершения третьего этапа выпуска животных 6-7 августа", - рассказали представители ВНИРО.

Ранее экологи заявили об опасности для жизни косатки именно из-за ее возраста. Нет точных данных, что она может самостоятельно добывать себе пищу. Доступным стало и видео, где ее подкармливают рыбой люди.

Экологи просят ВНИРО установить визуальный контроль за косаткой и информировать общественность о происходящем с ней. А моряков призывают не кормить животное рыбой и сообщать специалистам о встрече с косаткой.

Справка "РГ"

В бухте Средняя несколько месяцев находились десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела. С 27 июня пленников начали постепенно выпускать в Охотское море.