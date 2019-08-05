В Якутии 17 человек отравились в кафе

В кафе якутского города Вилюйска произошло массовое отравление. 17 человек, в том числе десять несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью после того, как употребили в пищу готовые блюда, приобретенные в заведении общепита.

У большинства диагностирован сальмонеллез, а у двух детей - бактериальная кишечная инфекция и острый гастроэнтерит.

"При осмотре рабочих помещений кафе выявлены многочисленные нарушения санитарно - эпидемиологических требований", - сообщает прокуратура Якутии.

По факту отравления возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле надзорного ведомства.