В России впервые выставят шедевр Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа "

Картина итальянского живописца Сандро Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа" впервые приедет в Россию - уже в начале сентября шедевр эпохи Возрождения смогут увидеть во Владивостоке, а затем в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. "Речь идет об уникальном событии", подчеркивают в посольстве Италии в Москве.

Путешествие "Мадонны" в Россию - совместный проект Галерей Уффици (где хранится полотно), Приморской государственной картинной галереи во Владивостоке и Государственного Эрмитажа. Поддерживает выставку посольство Италии в Москве.

Картина прибудет по случаю первого участия страны в Восточном экономическом форуме, который пройдет в начале осени состоится во Владивостоке. 4 и 5 сентября ее выставят в Дальневосточном федеральном университете, а с 8 сентября по 6 ноября шедевр можно будет увидеть в Приморской государственной картинной галерее.

- Выставка "Мадонны делла Лоджиа"- редкая возможность показать великолепное произведение итальянского Возрождения в Дальневосточном регионе, - приводит слова посла Италии в РФ Паскуале Терраччано агентство "Интерфакс".

После Дальнего Востока картина отправится фактически на другой конец страны - в Санкт-Петербург, где с 17 ноября ее будут экспонировать в Эрмитаже. Она займет место отсутствующей "Мадонны Литта" в зале Леонардо да Винчи.

При этом прикоснуться к великому произведению в буквальном смысле смогут и слабовидящие посетители: специально для них наряду с оригинальной картиной будет представлена ее тактильная копия, также можно будет воспользоваться аудиогидом.