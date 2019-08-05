Валерий Гергиев выступил на фестивале "Мариинский" во Владивостоке

Руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев всего на два дня прилетел во Владивосток из Японии, где он принимал участие в открытии музыкального фестиваля в Саппоро. Но успел, как обычно, очень много. Из аэропорта - на репетицию, а вечером - дальневосточная премьера оперы Вагнера "Парсифаль". На следующий день - концерт симфонического оркестра Мариинки с участием лауреатов недавно завершившегося XVI конкурса имени Чайковского и концертное исполнение "Чародейки" великого композитора.

- Мы стараемся максимально разнообразить афишу фестиваля, выбирая постановки, которые во Владивостоке до этого времени не видели. И не только здесь! Этих спектаклей нет и в репертуаре оперных театров близлежащих крупных городов АТР, - пояснил Валерий Гергиев.

Когда в афише фестиваля появилась опера-мистерия Рихарда Вагнера, любители высокого искусства не поверили своим глазам, ведь "Парсифаль" в репертуаре любого театра мира - экстраординарное событие.

Опера по средневековой поэме Вольфрама фон Эшенбаха, замысел которой композитор вынашивал 37 лет, и которая отразила все его творческие, нравственные и религиозно-философские поиски, потребовала большой душевной работы не только от исполнителей, но и от зрителей. Вот почему за час до премьеры на театральном предисловии к "Парсифалю" собралось так много любителей оперы, и это несмотря на то, что спектакль вместе с антрактами длился пять с половиной часов.

Были среди зрителей и те, кто ушел в перерыве. Но большинство гостей досмотрели постановку до конца и долго аплодировали звездному составу оперной труппы Мариинского театра - Михаилу Векуа (Парсифаль), Юлии Маточкиной (Кундри), Алексею Маркову (Амфортас), Юрию Воробьёву (Гурнеманц), Евгению Никитину (Клингзор) и Глебу Перязеву (Титурель).

- Я столько читала про эту постановку, мечтая услышать оперу вживую. Это грандиозно, эмоции еще не улеглись, сложно их выразить словами! - поделилась впечатлениями с корреспондентом "РГ" одна из зрительниц.

Не менее ярко прошло концертное исполнение "Чародейки" - любимого детища Чайковского. Зрители сполна насладились выразительной музыкой, вокальным мастерством и яркой драматической игрой звезд оперной трупы Мариинского театра. Главные партии в "Чародейке" исполнили Мария Баянкина (Настасья (Кума)), Владислав Сулимский (Князь Никита Данилыч Курлятев), Анна Кикнадзе (Княгиня Евпраксия Романова), Александр Михайлов (Княжич Юрий) и Станислав Трофимов (Мамыров).

Общаясь с журналистами за несколько минут до начала спектакля, Валерий Гергиев отметил возросшее мастерство приморской труппы. За неполные четыре года работы Приморского театра оперы и балета под крылом Мариинского театра расширился репертуар, стало больше гастролей, в том числе на исторической сцене в Санкт-Петербурге и в странах АТР.

- Я только что с репетиции "Чародейки", где вместе с ведущими солистами Мариинки выступит хор Приморской сцены, и меня очень порадовало его энергичное и качественное звучание, хотя им приходится исполнять очень трудно поддающийся материал, - сказал Валерий Абисалович.

Привезли мариинцы в этом году во Владивосток и одну самых популярных и исполняемых в мире опер - "Лючию ди Ламмермур" Доницетти, причем в главной женской партии выступила солистка Приморской сцены Мариинки - Айгуль Хисматуллина. На недавнем XVI конкурсе имени Чайковского она стала серебряным призером среди вокалисток, а в январе победила в 56-ом Международном конкурсе вокалистов имени Франсиско Виньяса в Барселоне.

Завершится фестиваль в пятницу оперой "Аида" Верди в постановке Приморской сцены Мариинского театра, а следующий "Мариинский" отметит первую круглую дату.

- Это будет юбилейный, пятый фестиваль, и он совпадает с празднованием 75-летия окончания Второй мировой войны. Страны, соседствующие с Россией в Азиатско-Тихоокеанском регионе, исторически были в эпицентре тех событий. Мне кажется, это уникальный шанс для дальнейшего политического, экономического и культурного сближения. Во всяком случае, мы постараемся этому содействовать. У нас много друзей в Японии, Китае, Корее, Монголии, и я надеюсь продолжится наше творческое сотрудничество, - подчеркнул маэстро Гергиев.

Он пообещал, что на Приморской сцене Мариинского театра скоро появится "новое, очень яркое поколение, которое в этом году мощно выступило на конкурсе имени Чайковского", и за которым уже охотятся ведущие мировые музыкальные сцены. К слову, в концерте симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева на этом фестивале уже заявили о себе два лауреата. Китайский пианист Ань Тяньсю исполнил "Павана на смерть инфанты" Мориса Равеля и "Рапсодию на тему Паганини" Сергея Рахманинова. Южнокорейский баритон Ким Гихун - арии Елецкого из оперы Петра Чайковского "Пиковая дама" и Ренато из оперы Джузеппе Верди "Бал-маскарад".

Справка "РГ"



В балетной программе фестиваля "Мариинский" зрители увидели балеты "Медный всадник" и "Сильвия", а также гала-концерты премьеров Мариинского театра Кимин Кима и Владимира Шклярова.