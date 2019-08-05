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05.08.2019 05:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителей Колымы предупредили о сильных дождях

Текст: Юлия Гарднер

На Магадан и Ольский городской округ завтра обрушится сильный дождь. Об этом сообщили в центре мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Пожарно-спасательного центра области.

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В связи с непогодой возможно возникновение чрезвычайных ситуаций: повреждение линий электропередачи и связи, нарушения в работе объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб, автомобильного сообщения, обрушение ветхих конструкций.

"Возможен также размыв дорог, мостов, дамб, затопление пониженных участков местности, населенных пунктов, сельхозугодий", - сообщает ведомство.

Между тем, идущий в Сусуманском округе дождь уже спровоцировал повышение уровня воды в реке Берелех. Из-за этого возможно подтопление окраин Сусумана.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область
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