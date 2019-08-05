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05.08.2019 15:54
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

На фестивале боевых искусств ТАФИСА реконструируют русские бои

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)
Интерактивные площадки реконструкторов будут работать в храмовом комплексе села Арское в пригороде Ульяновска. Фото: Пресс-служба АНО "Улконгресс" Интерактивные площадки реконструкторов будут работать в храмовом комплексе села Арское в пригороде Ульяновска. Фото: Пресс-служба АНО "Улконгресс"
Интерактивные площадки реконструкторов будут работать в храмовом комплексе села Арское в пригороде Ульяновска. Фото: Пресс-служба АНО "Улконгресс"

Как сообщили организаторы, 15 сентября в Арском проведут историческую реконструкцию боевых искусств. Гости и участники фестиваля познакомятся с историей русского боя, увидят показательные выступления славянских дружин и казачьих отрядов.

Фото: Виталий Ахмеров
В Ульяновске состоялась первая "Зарядка с ТАФИСА"

На интерактивных площадках можно будет примерить доспехи и военную форму разных лет, принять участие в соревнованиях по стрельбе из лука и метании сулиц, попробовать себя в роли русского богатыря, а также выковать подкову на счастье или самостоятельно изготовить кувшин на гончарном круге.

Для всех желающих проведут экскурсии по храмовому комплексу. Будет организована продажа традиционных русских блюд и работа полевой кухни.

Здесь начнут работать пять ремесленных площадок, где каждый сможет попробовать себя в одном из старинных ремесел и приобрести изделия. Это кузница, ткацкая и гончарная мастерские, а также площадки лозоплетения и резьбы по дереву.

Кроме того, запланирована работа трех интерактивных площадок. Это хозяйственная площадка с тактильным зоопарком, дружинный круг с вооруженными воинами в доспехах, и казачий круг с показательными выступлениями казаков, вооруженных саблями.

Экскурсии начнутся в 11 часов утра, а интерактивная программа от реконструкторов - в 12.00.

Чтобы попасть на мероприятие, взрослым придется заплатить за билет 150 рублей. Вход для детей до 16 лет - бесплатный. Билеты можно приобрести в Туристском информационном центре Ульяновской области (бульвар Пластова, 7, тел. 8(8422) 444-661), а также непосредственно перед началом мероприятия в селе Арское.

Фото: Пресс-служба АНО "Улконгресс"
Чемпионка Европы по боксу Светлана Солуянова стала послом ТАФИСА

Мероприятие станет частью I Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА, который пройдет в Ульяновске с 13 по 17 сентября. В нем примут участие более тысячи спортсменов из почти 30 стран.

В профессиональную программу I Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА вошли бокс, кикбоксинг, тайский бокс, самбо, панкратион, фудокан каратэ, киокусинкай каратэ, джиу-джитсу, кюдо, айкидо, кудо, курэш.

Кроме того, участники продемонстрируют экзотические национальные единоборства, в числе которых бразильская капоэйра, разработанная в Израиле система рукопашного боя крав-мага, французское боевое искусство сават и многие другие.

Главными площадками фестиваля станут Соборная площадь, ТРЦ "Аквамолл", ледовый дворец "Волга-Спорт-Арена"  и основные спортивные объекты Ульяновска и Димитровграда. Здесь пройдут мастер-классы и семинары с участием звезд мирового спорта, руководителей федераций, чемпионов Европы и мира.

Организаторами фестиваля выступают правительство Ульяновской области, международная организация "Спорт для всех". Официальный сайт фестиваля - ultafisa.com.

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