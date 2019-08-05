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05.08.2019 16:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбуржье полицейские вернули в клетку сбежавшую медведицу Машу

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Сотрудники полиции Оренбуржья помогли вернуть в клетку медведицу Машу: животное перевозили в фургоне, но в дороге ей удалось выбраться.

Как сообщило в понедельник УМВД по региону, ЧП произошло в Первомайском районе. В полицию поступило сообщение о том, что у райцентра гуляет медведь.

Фото: iStock
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К месту происшествия выехали участковый и сотрудники ГИБДД. В целях безопасности территория была оцеплена.

- Тем временем участковым уполномоченным полиции было установлено, что житель Республики Ингушетия приобрел у частного лица трех двухлетних медвежат - Потапа, Валю и Машу, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Покупатель погрузил клетки с животными в автомобиль "ГАЗель" и отправился в путь. На трассе фургон обогнал на машине местный житель - он сообщил, что из клетки выбрался медведь. Как выяснилось, это была медведица Маша. Мужчины тут же вызвали полицию.

Вместе с правоохранителями прибыли охотовед и ветеринар. Им удалось вколоть животному снотворное. С помощью манипулятора медведицу погрузили обратно в клетку. Осмотр ветеринара показал, что Маша не пострадала.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Природа Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
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