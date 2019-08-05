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05.08.2019 18:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове вынесли приговор экс-полицейскому, сбившему ребенка

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове суд вынес приговор бывшему сотруднику полиции, лейтенанту Михаилу Плотникову, который насмерть задавил 14-летнего мальчика. Полицейский управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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Как сообщает сайт СК РФ, вечером 17 мая пьяный Плотников, управлявший Kia Ceed, сбил подростка, который шел по обочине дороги. Мальчик умер на месте от полученных травм. Плотников пытался уехать на своем автомобиле с места ДТП, но врезался в две другие машины. После этого пытался сбежать.

Во время предварительного следствия и в суде экс-полицейский, ранее он работал дежурным инспектором в спецприемнике УМВД по Саратову, признал свою вину.

Суд приговорил бывшего сотрудника правоохранительных органов к 4,5 годам лишения свободы. Кроме того судья удовлетворил иск родителей ребенка на 800 тысяч рублей, которые осужденный должен им выплатить.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов Преступления правоохранителей
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