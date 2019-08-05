В Саратовской области шесть человек пострадали в ДТП с автобусом

В Саратовской области автобус, следовавший из Германии в Камышин, попал в ДТП. В результате аварии пострадали шесть человек.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД, на 376 километре трассы Сызрань - Волгоград в 5.20 по московскому времени водитель потерял управление и съехал в кювет, в результате автобус опрокинулся. Пострадали двое детей и четверо взрослых. По данным регионального министерства здравоохранения, четыре человека были госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.