Барнаулец во второй раз отправил свое имя на Марс

Барнаулец Тимофей Кузнецов во второй раз отправил свое имя на Марс. Так тридцатилетний житель алтайской столицы решил приобщиться к изучению космоса. Как рассказал "РГ" хозяин путешествующего имени, последовать его примеру может каждый благодаря акции NASA.

- Я из тех, кому от вида ночного неба сносит голову, - говорит Тимофей. - С детства увлечен космосом, но объективно понимаю, что поучаствовать в реальных космических программах мне не удастся. Несколько лет назад случайно наткнулся на информацию о том, что американское космическое агентство проводит акцию: любой желающий может оставить в сети заявку, и его имя будет нанесено на особую пластинку, которая окажется на красной планете.

В прошлый раз именной список землян доставил на Марс сейсмограф "Инсайт", он должен был оказаться на поверхности Марса еще в 2016 году, но из-за серьезной задержки миссии это произошло лишь в ноябре прошлого года. Теперь NASA готовит следующий подобный аппарат. Если все пойдет по плану, он покинет Землю в 2020-м, а сядет на Марс еще через год.

Пластина представляет собой кремниевый чип размером восемь на восемь милиметров. Имена на него наносятся при помощи электронного луча, что позволяет делать их микроскопическими. Как уточняет Тимофей, высота шрифта менее микрона. В этот раз на Марс отправится две таких пластинки.

По словам Тимофея Кузнецова, акция сработала, люди стали интересоваться миссией и следить за новостями о работе сейсмографа. "Для сравнения, на прошлый аппарат "попросилось" около двух миллионов человек, а на новый марсоход уже свыше восьми миллионов", - отмечает барнаулец. Он и сам в этот раз подписал "в полет" своих друзей и семью - 14 имен.

- Даже распечатал билеты в типографии. Вчера у мамы был день рождения, и получился такой подарок - мои родители любят путешествовать, билет стал для них отличным новым опытом, так сказать. Часть вечера посвятили обсуждению акции, самой миссии марсохода и нынешних успехов в космической отрасли. Это собственно тот интерес, к которому и призывает NASA.