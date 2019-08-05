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05.08.2019 13:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Барнаулец во второй раз отправил свое имя на Марс

Текст: Никита Зайков
Барнаулец Тимофей Кузнецов во второй раз отправил свое имя на Марс. Так тридцатилетний житель алтайской столицы решил приобщиться к изучению космоса. Как рассказал "РГ" хозяин путешествующего имени, последовать его примеру может каждый благодаря акции NASA.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Я из тех, кому от вида ночного неба сносит голову, - говорит Тимофей. - С детства увлечен космосом, но объективно понимаю, что поучаствовать в реальных космических программах мне не удастся. Несколько лет назад случайно наткнулся на информацию о том, что американское космическое агентство проводит акцию: любой желающий может оставить в сети заявку, и его имя будет нанесено на особую пластинку, которая окажется на красной планете.

В прошлый раз именной список землян доставил на Марс сейсмограф "Инсайт", он должен был оказаться на поверхности Марса еще в 2016 году, но из-за серьезной задержки миссии это произошло лишь в ноябре прошлого года. Теперь NASA готовит следующий подобный аппарат. Если все пойдет по плану, он покинет Землю в 2020-м, а сядет на Марс еще через год.

Фото: ЕКА
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Пластина представляет собой кремниевый чип размером восемь на восемь милиметров. Имена на него наносятся при помощи электронного луча, что позволяет делать их микроскопическими. Как уточняет Тимофей, высота шрифта менее микрона. В этот раз на Марс отправится две таких пластинки.

По словам Тимофея Кузнецова, акция сработала, люди стали интересоваться миссией и следить за новостями о работе сейсмографа. "Для сравнения, на прошлый аппарат "попросилось" около двух миллионов человек, а на новый марсоход уже свыше восьми миллионов", - отмечает барнаулец. Он и сам в этот раз подписал "в полет" своих друзей и семью - 14 имен.

- Даже распечатал билеты в типографии. Вчера у мамы был день рождения, и получился такой подарок - мои родители любят путешествовать, билет стал для них отличным новым опытом, так сказать. Часть вечера посвятили обсуждению акции, самой миссии марсохода и нынешних успехов в космической отрасли. Это собственно тот интерес, к которому и призывает NASA.

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