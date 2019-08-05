Эвакуируются детский лагерь и жители сел под Ачинском, где горит склад

Около тысячи жителей сел близ Ачинска, где сегодня случились крупный пожар и взрывы на территории военной части, покидают дома. Эвакуируется детский лагерь.

"Из населенных пунктов пока эвакуировались около тысячи человек. Люди сами покидают близлежащие поселки", - передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По словам главы города Ачинска Илая Ахметова, эвакуируют также людей из детского лагеря "Сокол".

"Точное количество эвакуированных никто назвать не может, потому что транспорт туда не идет в связи с взрывами. Объявили людям, чтобы выходили пешком, автобусы на Назаровской горе ожидают", - сообщил он агентству.

На портале администрации Ачинска жителей просят подготовиться к эвакуации и сообщают, что, несмотря на то, что до города докатывается взрывная волна, угрозы для жизни и здоровья нет.

"Слышны взрывы снарядов в районе войсковой части 74008. К месту происшествия выехала оперативная группа ЕДДС во главе с Илаем Ахметовым. Просьба жителей города Ачинска сохранять спокойствие и исключить поездки в сторону указанного населенного пункта", - сообщает официальный сайт мэрии.

Сейчас в администрации города проходит экстренное заседание штаба: прорабатываются вопросы готовности приема пострадавших, наличие койко-мест в больницах и так далее.

Напомним, сегодня около часа дня по московскому времени на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

На данный момент известно уже о семи пострадавших. "Пятеро абмулаторных, двое госпитализированных - военнослужащие", - рассказали ТАСС в Ачинской межрайонной больнице.