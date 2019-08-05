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05.08.2019 15:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Генпрокуратура: Власти регионов искажали статистику о лесных пожарах

Власти Иркутской области и других регионов, страдающих от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации. Об этом заявил прокурор Главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов.

Фото: REUTERS
Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась на четверть

"Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов, - отметил он. - По Красноярскому краю проверка еще идет, по Бурятии таких случаев выявлено не было".

В частности, недостоверными оказались данные о возгорании, расстоянии до населенных пунктов, а также о времени тушения пожаров. Искаженная информация привела к тому, что федеральные власти и профильные ведомства не имели возможности адекватно реагировать на ситуацию.

Еще одна проблема, по мнению прокурора, - волокита. Из-за нее власти Приангарья вовремя не нарастили группировку сил для ликвидации пожара.

Отметим, в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии бушуют лесные пожары, из-за которых во всех четырех регионах введен режим ЧС. Площадь возгорания составляет более 2 миллионов гектаров. На борьбу с огнем брошены почти десять тысяч человек, порядка трех тысяч единиц техники, а также 70 воздушных судов.

Происшествия ЧП Пожары Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток СФО Иркутская область СФО Красноярский край ДФО Бурятия ДФО Якутия Лесные пожары
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