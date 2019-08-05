Генпрокуратура: Власти регионов искажали статистику о лесных пожарах

Власти Иркутской области и других регионов, страдающих от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации. Об этом заявил прокурор Главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов.

"Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов, - отметил он. - По Красноярскому краю проверка еще идет, по Бурятии таких случаев выявлено не было".

В частности, недостоверными оказались данные о возгорании, расстоянии до населенных пунктов, а также о времени тушения пожаров. Искаженная информация привела к тому, что федеральные власти и профильные ведомства не имели возможности адекватно реагировать на ситуацию.

Еще одна проблема, по мнению прокурора, - волокита. Из-за нее власти Приангарья вовремя не нарастили группировку сил для ликвидации пожара.

Отметим, в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии бушуют лесные пожары, из-за которых во всех четырех регионах введен режим ЧС. Площадь возгорания составляет более 2 миллионов гектаров. На борьбу с огнем брошены почти десять тысяч человек, порядка трех тысяч единиц техники, а также 70 воздушных судов.