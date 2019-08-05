Яхта "Сибирь" с флагом "РГ" на борту вышла в открытое море

Омская яхта "Сибирь", преодолев путь по рекам Иртыш и Обь, достигла территории северных морей. В Салехарде на борт парусника поднялась новая смена матросов. Всего поучаствовать в кругосветке к берегам Антарктиды смогут 24 счастливчика из разных регионов России. Они прошли жесткий кастинг: повторить путь русских первооткрывателей Беллинсгаузена и Лазарева, совершенный 200 лет назад, доверено только самым опытным. Уникальная экспедиция, стартовавшая в начале июля из Омска, проходит под флагом "Российской газеты".

- Первые дни показали, что яхта к походу полностью готова, - рассказал "РГ" участник экспедиции Игорь Буторин. - Никаких сбоев в работе ее механизмов и машин не произошло. Отлично проявили себя и солнечные батареи, которыми парусник впервые оснастили в дополнение к ветрогенератору. Оказалось, что альтернативные источники энергии сторицей обеспечивают бесперебойную работу навигационной системы и бортовых приборов. На морских просторах это - ключевой фактор безопасности.

Несмотря на довольно тесное пространство (на судне помещается шесть человек), команда чувствует себя комфортно. Каждые четыре часа матросы, сменяя друг друга, несут вахту, дежурят по камбузу, готовят завтраки обеды и ужины. Мужское население кашеварит старательно. Один варит куриную лапшу, другой борщ, а матрос Сергей Лебединский даже умудрился приготовить в духовке мясо по-французски. Все участники путешествия - люди бывалые и непоседливые. Лебединский, например, в прошлом году сгонял на велосипеде из Омска в Исландию. Боцман Александр Азаров терпел крушение яхты "Сила Сибири" на Майорке, но снова идет в поход. Старпом Владимир Заздравных путешествует по морям-океанам почти полвека и уже может написать о своих приключениях книгу. Но пока рассказывает свои морские байки в кают-компании. Впереди у ребят - немало испытаний открытым морем и новых захватывающих историй. До станции Беллинсгаузен еще полгода пути.

Жители городов, где останавливалась яхта, встречали участников экспедиции с распростертыми объятиями. Угощали рыбой, предлагали помочь продуктами, топливом, водой, теплыми вещами. "Взаимовыручка - главная черта характера сибиряков, и мы лишний раз в этом убедились", - рассказывает Буторин.

С борта яхты ясно видно, что Сибирь - огромная страна, с нехожеными тропами, урманами, тучами оводов, мошкары. На живописных берегах Иртыша яхтсмены наблюдали лосей, лисиц, диких уток, следы медведя. Но на путешественников без причин он не нападает, поэтому сибиряки без опаски вечерами чалились к берегам . Каждая из остановок яхты - это настоящий Клондайк впечатлений. Тобольск, сохранивший старинные постройки: Кремль, древний тюремный замок, часть которого отдали мужскому монастырю, а другую - музею, где хранится кольчуга Ермака. Именно здесь основали первую столицу Сибири. Сюда ссылали опальных декабристов, а памятник их женам - свидетельство любви и верности.

Столица Ямало-Ненецкого автономного округа Салехард стоит прямо на Полярном круге. В советские годы здесь шла 501-я стройка железнодорожного пути до Игарки. "Мертвая дорога" (так ее окрестили местные жители) - один из самых грандиозных проектов ГУЛАГа. Знаковое место города - стела, установленная на границе Полярного круга. Согласно примете, если пройти между колоннами спиной вперед, ее пересекая, загадать желание, то оно обязательно сбудется.

Флаги крупных портовых городов вместе с флагом "РГ" отважные моряки "Сибири" поднимут в Антарктиде 27 января 2020 года. Но потом обязательно привезут домой. На белом материке ничего оставлять нельзя. Совсем ничего! Таковы правила этих суровых морских широт.