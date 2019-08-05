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05.08.2019 22:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из-за взрыва на складе в Красноярском крае эвакуированы 2,6 тыс человек

Из населенных пунктов, находящихся поблизости от войсковой части в Красноярском крае, где произошел пожар, эвакуированы почти 2,6 тысячи человек, сообщили в МЧС РФ. Ранее называлась приблизительная цифра - около 4,5 тысячи эвакуированных.

По пожару в Ачинске открыта горячая линия МЧС

"Проведена эвакуация 2597 человек из близлежащих населенных пунктов, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Организованы пункты временного размещения на базе детских садов и среднеобразовательных школ поселка Солнечный и Мазуль".

Минобороны перебросит на тушение склада под Ачинском роботов "Уран-14"

Напомним, что днем в понедельник 5 августа произошло возгорание на складе пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам в воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. После этого последовала серия взрывов. В радиусе 20 км от эпицентра взрыва проведена эвакуация. Девять человек - четверо военных и пятеро гражданских - получили ранения.

Происшествия ЧП Правительство МЧС Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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