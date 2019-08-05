На Барнаул обрушился мощный ураган

На Барнаул после недели 30-градусной жары обрушился ураган с дождем и шквалистым ветром. Управление МЧС по Алтайскому краю и на ближайшие дни прогнозирует шторм-прогноз, связанный с аномальной жарой, шквалами и ливнями.

Мощная гроза началась в городе минувшей ночью. Как пишут очевидцы в соцсетях, ветер был такой силы, что людям было сложно удержаться на ногах. Ураган повалил несколько деревьев, но инженерная инфраструктура города не пострадала.

Непогода стала причиной задержки рейса - международный аэропорт Барнаула не смог вовремя принять самолет из Турции.

На ближайшие дни в Алтайском крае сохраняется шторм-прогноз. Как сообщили в региональном управлении МЧС, в ближайшие сутки в регионе ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, местами шквалы до 18-23 м/с. В последующие дни с 5 по 8 августа сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха до плюс 30 и выше.