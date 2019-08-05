Все территории Иркутской области, которые были подтоплены в ходе первой и второй волны паводков, будут включены в зону затопления, где запрещена любая застройка. Сейчас ведется постановка на кадастр границ этой зоны. Как сообщил губернатор региона Сергей Левченко, такое решение принято по итогам визита в область заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко.

Напомним, на прошлой неделе Иркутскую область накрыла вторая волна паводка. Река Ия в Тулуне добралась до уровня 11,25 метра и вновь перелилась через дамбу, подтопив несколько окрестных деревень.

- Еще 12 июля мы определили зону подтопления по итогам первой волны паводков - это 109 населенных пунктов, примерно 30 тысяч домостроений. После второй волны мы увидели, что в эту зону дополнительно необходимо включить 30 населенных пунктов. И какое-то число домов, которые ранее предполагалось отремонтировать, все-таки придется сносить и строить заново на новом месте, - пояснил Мутко.

По его словам, в ближайшие дни Росреестр поставит на кадастр новые границы зоны подтопления, тогда станут понятны масштабы пересмотра программ восстановления и ремонта. Какие-то объекты возьмет на себя региональный бюджет, на строительство домов и соцобъектов, которые комиссия решит не восстанавливать, перенаправят федеральные средства со статьи капремонта. По Тулуну такая зона уже утверждена. На очереди Нижнеудинск, а также другие населенные пункты.

В воскресенье губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что на участках, предложенных для строительства жилья в Тулуне, уже проведены геологические изыскания. Ведутся юридические процедуры - изменения в градостроительный план, перевод земель из категорий городских лесов в земли под жилое строительство.

- В целом аварийно-восстановительные работы ведутся активно, - констатировал Виталий Мутко. - В последнее время улучшена работа с населением - в Тулуне появились два крупных консультационных центра, где можно получить ответы на любые вопросы.