Названа возможная причина пожара на военном складе под Ачинском

Пожар на артиллерийском складе в воинской части Красноярского края мог начаться со взрыва снаряда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в экстренных службах региона.

Напомним, сегодня, 5 августа, на территории одной из воинских частей в Ачинском районе Красноярского края вспыхнул пожар.

Огонь охватил склад артиллерийских боеприпасов. По предварительным данным, пожар вспыхнул после взрыва снаряда.

"Вблизи деревни Каменка произошел подрыв снаряда и пожар на территории артиллерийского склада воинской части", - сообщил источник в экстренных службах.

По данным Единой дежурной диспетчерской службы Ачинского района, к месту происшествия направлены автобусы для эвакуации.