Новосибирца осудили на 12 лет за посягательство на жизнь полицейского

Новосибирский областной суд приговорил местного жителя к 12 годам колонии строгого режима за посягательство на жизнь сотрудника полиции.

В апреле прошлого года, сидя за рулем автомобиля, мужчина травмировал майора МВД, пытавшегося остановить машину. По версии обвинения, водитель намеренно направил Toyota Sprinter в бетонную опору столба, пытаясь отделаться от преследования и прекрасно осознавая, что сотрудник при исполнении мог погибнуть. Подсудимый вины не признает, оправдываясь: принял полицейских за коллекторов.

В тот день, 24 апреля, в Новосибирске проводилась операция "Район": работники полиции прочесывали дворы и парковки после участившихся краж автомобильных зеркал, фар, аккумуляторов. У стражей порядка была ориентировка и на белую Toyota с номерами 55-го региона. Офицеры ППС, майоры Смирнов и Твердохлеб, патрулировали улицы в гражданской одежде. Около двух часов дня они приметили подозрительное авто с заляпанными снегом и грязью номерами, которое медленно двигалось по дворам в районе площади Калинина.

Стражи порядка решили проследить за машиной: нужно было, как минимум, проверить документы у водителя и двух его пассажиров. После того, как иномарка остановилась во дворе дома по адресу Овражная, 4, из салона вышел молодой человек и будто бы непринужденно прогулялся по парковке, заглядывая в окна машин. Дождавшись, пока он вернется на место, стражи порядка решили действовать.

Майор Смирнов, прокричав: "Стоять, полиция!", приложил служебное удостоверение к лобовому стеклу. В это время его коллега обходил машину справа, также достав удостоверение и направляясь к водителю. Однако вместо того, чтобы подчиниться требованиям патрульных, тот дал по газам. Не раздумывая, полицейский схватился за дверцу машины, на ходу он через открытое окно пытался остановить водителя.

Машина, рванувшая с места, прошла поворот, вылетела с дороги на газон и промчалась в сантиметре от фонарного столба - водитель направил в него авто, чтобы сбросить преследователя. Последствия страшного удара об опору столба: открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, ушиб головного мозга. Почти сразу полицейский потерял сознание.

С точки зрения Алейникова все выглядело иначе. Якобы за несколько дней до случившегося ему звонили коллекторы, угрожали из-за долгов по кредиту, а он как раз пытался подзаработать: подвозил двух знакомых за умеренное вознаграждение. Вдруг Алейников увидел двух мужчин, которые быстро направлялись к авто, один был в кожаном плаще, второй лез во внутренний карман. Что уж там кричали люди в штатском, Алейников, по его словам, не слышал. Никакой неприязни к сотрудникам полиции он не испытывал и вреда причинить им не хотел.

Обо всем этом он

и рассказал в полиции, куда отправился сразу после случившегося, чтобы подать заявление о нападении неизвестных. Но в тот же день задержали его самого.

Судья Виктория Опанасенко в версию Алейникова не поверила, а вот доказательства, собранные сотрудниками Следственного комитета, признала весьма убедительными. Как итог - двенадцать лет строгого режима.

Надо отметить, что это минимальный срок, предусмотренный статьей о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, которая предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение и даже смертную казнь. Суд учел смягчающие обстоятельства в характеристике Алейникова: ранее он судим не был, кроме того женат, а на иждивении находится ребенок, которому нет еще и двух лет. Сторона защиты твердо намерена обжаловать приговор.

- Считаем решение суда незаконным и необоснованным, - подчеркивает адвокат Елена Тюшнякова. - Машину обошли двое в штатском, их удостоверений никто не видел, конечно, можно было принять это за нападение. Пострадавший, огромного роста мужчина, на полкорпуса залез в окно, тянул руль на себя, при этом закрыл обзор: водитель просто не мог видеть столб. Кроме того, есть заключение технической экспертизы, что после наезда на бордюр седан продолжал движение уже в неисправном состоянии. Ни о каком намерении причинить вред сотруднику полиции здесь не может идти речи.