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05.08.2019 11:21
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новосибирский губернатор вручил медикам ключи от новых "скорых"

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Восемь новых машин пополнили автопарк скорой помощи в районах Новосибирской области. Ключи от автомобилей медикам вручил губернатор Андрей Травников.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
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Глава региона отметил, что в этом году планируется приобрести 35 автомобилей. Новая партия поступит в центральные районные больницы. Такое решение было принято в ходе поездок губернатора по районам.

- Надеюсь, эти современные, хорошо укомплектованные автомобили помогут еще более качественно, оперативно оказывать медицинскую помощь во всех уголках нашей большой Новосибирской области, - сказал Андрей Травников.

Новые автомобили, выполненные на базе "ГАЗ Соболь" и "ГАЗель", отправятся в ЦРБ Колыванского, Чистоозерного, Черепановского, Коченевского, Куйбышевского, Убинского районов. Еще одна машина в поселок Чистоозерное - по прямому поручению губернатора.

Новосибирская область принимает активное участие во всех федеральных направлениях нацпроекта "Здравоохранение". Автомобили для скорой помощи приобретены в рамках областной программы по развитию здравоохранения, рассчитанной до 2020 года. Документ утвержден правительством региона.

В пресс-службе областного правительства подчеркнули, что закупка автомобилей скорой помощи - это только одно из направлений работы по повышению доступности медицинской помощи в регионе.

Справка

На реализацию региональных проектов нацпроекта "Здравоохранение" в Новосибирской области с 2019 по 2024 годы планируется направить 35,2 миллиарда рублей, из них 8,4 миллиарда - из федерального бюджета, 993 миллиона рублей - из бюджета территориального ФОМС, 26 миллиардов - средства консолидированного бюджета Новосибирской области.

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