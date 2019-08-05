По пожару в Ачинске открыта горячая линия МЧС

В связи с пожаром на складе боеприпасов в Красноярском крае и эвакуации ближайших населенных пунктов в МЧС РФ открыта горячая линия.

"На базе ГУ МЧС России по Красноярскому краю открыт телефон горячей линии: +7 (391) 275-16-41, - сообщили в пресс-службе ведомства. - По указанному номеру можно уточнить информацию о местах расположения пунктов временного размещения, а также получить помощь психологов МЧС России".

Напомним, что днем в понедельник 5 августа произошло возгорание на складе пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам в воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. После этого последовала серия взрывов.

В радиусе 20 км от эпицентра взрыва проведена эвакуация. Восемь человек - четверо военных и четверо гражданских - получили ранения.