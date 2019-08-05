При взрывах в красноярской воинской части пострадали два человека

При взрывах на артиллерийском складе воинской части 74008 под Ачинском Красноярского края пострадали два человека.

Как рассказали ТАСС в Ачинской межрайонной больнице №1, они получили осколочные ранения.

По оценкам медиков, угрозы жизни пострадавших нет, и после оказания помощи их можно будет отпустить домой.

В экстренных службах добавили, что после взрывов начался пожар.

Сейчас идет эвакуация, к месту ЧП выехала оперативная группа единой дежурно-диспетчерской службы Ачинска. Жителей города попросили не ездить в сторону деревни Каменка, где расположена воинская часть. Трассу Ачинск - Назарово перекрыли.