Томские ученые нашли связь между вулканами и золотом

Томские геологи проводят исследования по поиску новых месторождений золота в Якутии. Перспективные для добычи районы ученые определяют по извержениям вулканов.

Геологи изучают крупные изверженные провинции, образовавшихся в результате магматических процессов. В первую очередь их интересуют так называемые "зоны несогласия". Это места, где где резко меняется состав горных пород.

- Сотни миллионов лет назад здесь под влиянием извержений древних вулканов и других магматических процессов происходили интенсивный нагрев земной коры и циркуляция химических растворов, содержащих золото, - сообщает пресс-служба Томского государственного университета. - Эти растворы поднимались к поверхности Земли и накапливались на границах гранитов и песчаников. Потом здесь формировались полезные ископаемые, в том числе мощные залежи золота.

Ученые обнаружили связь между возрастом изверженных провинций и формированием месторождения. К примеру, залежи алмазов появляются там, где извержение происходило около 300 миллионов лет назад. Новая методика позволит геологам находить районы, перспективные для добычи ценных минералов, цветных и благородных металлов.