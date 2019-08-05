Ученые нашли в сибирской тайге уникальный могильник

Группа археологов, состоящая из студентов и преподавателей Сибирского федерального университета, а также учащихся из Пекинского народного университета, обнаружила в тайге могильник, датированный V веком нашей эры.

Как рассказали в пресс-службе СФУ, раскопки проходили в Богучанском районе Красноярского края - в Нижнем Приангарье.

По словам ученых, обнаружить такой могильник в тайге удалось случайно, так как он был практически незаметен в лесу. В результате раскопок было обнаружено около двух тысяч различных предметов. Это наконечники стрел, железные ножи, железные пряжки и части поясных наборов, черепки керамической посуды, а также стеклянные и каменные бусы.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории археологии, этнографии и истории Сибири Гуманитарного института СФУ Полины Сенотрусовой, этот археологический памятник интересен еще и тем, что открывает сложность обрядов населявших эту местность народов.

- Это не обычная погребальная яма с костями и разными предметами. Часть вещей лежит возле погребения, и это позволяет предположить, что совершались особые поминальные действия: часть вещей усопшего оставлялась на поверхности, или приносилась для умерших людей в качестве память о них, - отметила она.