В Ачинском районе введен режим ЧС

На территории Ачинского района Красноярского края, где произошел пожар на складе с боеприпасами, введен режим чрезвычайно ситуации, передает ТАСС решение местных властей.

"Решением комиссии на территории Ачинского района введен режим ЧС", - говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Из близлежащих к месту ЧП населенных пунктов проведена эвакуация 2,6 тысячи жителей. Для тушения пожара Минобороны перебросило роботов "Уран-14". В МЧС открыта горячая линия.

Напомним, что днем в понедельник 5 августа произошло возгорание на складе пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам в воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. После этого последовала серия взрывов. В радиусе 20 км от эпицентра взрыва проведена эвакуация. Девять человек - четверо военных и пятеро гражданских - получили ранения.