В Красноярском крае на озере владелец моторки насмерть сбил ребенка

В Шарыповском районе Красноярского края мужчина, управляя моторной лодкой, наехал на 9-летнюю девочку, сообщили в следственном комитете региона.

ЧП произошло на озере Большое. По данным следствия, управляющий моторной лодкой отдыхающий подплыл слишком близко к берегу, где купался ребенок. В результате девочку ударило винтом лодки по голове. От полученных травм она скончалась на месте.

- Личность мужчины установлена. Сейчас допрашивают свидетелей, проводят необходимые экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - сообщили в СК края.