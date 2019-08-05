Найден спасатель, пропавший при тушении пожаров в Красноярском крае

Пожарный, пропавший во время тушения лесных массивов в Эвенкийском муниципальном районе, нашелся живым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Богучанского района.

Ранее сообщалось, что, по данным диспетчеров, мужчина потерялся при тушении Байкитского лесничества в Эвенкийском районе Красноярского края​​​.

На 5 августа в Эвенкии действуют 90 пожаров общей площадью 768 тысяч гектаров, сообщает лесопожарный центр Красноярского края. В работах по тушению также задействованы 35 воздушных судов Минобороны РФ, МЧС и лесопожарного центра, которые произвели 147 сливов воды общим объемом 1728 тонн на лесные пожары в Абанском, Богучанском и Эвенкийском районах.