В Иркутской области вынесли приговор виновнику лесного пожара

Суд признал 18-летнего жителя Боханского района Приангарья виновным в возникновении лесного пожара весной этого года.

Как выяснила полиция, 26 апреля рядом с деревней Нововоскресенка загорелся березовый лес. В итоге выгорело более восьми гектаров, ущерб составил 60 тысяч рублей. Правоохранители задержали злоумышленника по горячим следам: оказалось, житель соседнего села Середкино выбросил в сухую траву непогашенный окурок, от которого и загорелся лес.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 261 УК РФ "Повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, причинившее крупный ущерб".

- Суд принял во внимание, что молодой человек активно сотрудничал с правоохранительными органами и добровольно возместил материальный ущерб на сумму 25 тысяч рублей. Подсудимому назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ, также суд обязал его возместить оставшийся ущерб, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.