Новости

Иномарки обошлись россиянам в один триллион рублей 21:15
Медведев поручил принять меры за затяжку с документами по нацпроектам 21:10
"Спартак" объявил о переходе Гуса Тиля 20:56
Курс евро достиг 73 рублей впервые с 13 июня 20:51
Трамп обвинил Пекин в "валютной манипуляции" в связи с ослаблением юаня 19:50
Минобороны перебросит на тушение склада под Ачинском роботов "Уран-14" 19:49
Магнитная буря покажет жителям Ленобласти северное сияние 19:41
В Сибири силами Минобороны потушено более 900 тысяч гектаров леса 19:21
За пять лет Россия сократила импорт продовольствия на треть 19:05
Под Ачинском взорвалось уже несколько тысяч боеприпасов 19:00
В кратере Ломоносова найден эпицентр глобальной катастрофы на Марсе 18:57
Российские прыгуны в воду взяли серебро в командных соревнованиях ЧЕ 18:52
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага 18:46
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности 18:45
Лукашенко назначил парламентские выборы в Беларуси на 7 и 17 ноября 18:30
Путин посетит "Школу" в "Сириусе" 18:26
Саймон Пегг и Ник Фрост сыграют в сериале об охотниках за привидениями 18:25
Зеленский сменил командующих Сухопутных войск и операцией в Донбассе 18:21
Иранский танк перегрелся во время "Танкового биатлона" 18:19
На Кубани женщина убила мужа и пятилетнего сына 18:05
В Саратове вынесли приговор экс-полицейскому, сбившему ребенка 18:03
Украинские учения в Черном море высмеяли в Сети 18:01
Врачи рассказали, как избежать одного из главных спутников старости 18:00
Новая Kia Optima GT растеряет моторы, но получит полный привод 18:00
В корпус наблюдателей ОП Москвы подали заявки около 6,3 тысячи человек 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять фактов об Илье Репине к 175-летию художника
Пять фактов об Илье Репине к 175-летию художника
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
05.08.2019 21:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Медведев поручил принять меры за затяжку с документами по нацпроектам

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Дмитрий Медведев ожидает, что до 20 августа руководители национальных проектов и главы регионов обеспечат утверждение всех необходимых нормативных актов для успешной реализации мероприятий. К лицам, допустившим нарушение сроков их выпуска, поручено принять меры дисциплинарной ответственности.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Также по итогам прошедшего 2 июля заседания президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам было поручено принять исчерпывающие меры для повышения уровня кассового исполнения нацпроектов, в том числе обратить особое внимание на нулевые расходы в рамках отдельных федеральных проектов, например, "Чистый воздух" национального проекта "Экология".

Министерство труда и социальной защиты должно разобраться с причинами срыва сроков мероприятий федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" в Дагестане и Ингушетии, а также низких показателей (менее 6 процентов от плана) в Республиках Карелия, Саха (Якутия), Чувашии, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Челябинской, Ульяновской областях, Санкт-Петербурге и Пермском крае при организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста.

Фото: РИА Новости
Дмитрий Медведев поручил следить за качеством исполнения поручений по нацпроектам

Накопились вопросы к работе в ряде регионов по предоставлению земельных участков под строительство или установку модульных фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Министерству здравоохранения, ответственному за профильный нацпроект и в рамках него за федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" поручено проанализировать причины неудовлетворительной работы.

От министерства просвещения до 22 августа ожидается доклад о причинах низкой строительной готовности (не превышает 13 процентов) дошкольных учреждений, запланированных к вводу в эксплуатацию в ноябре - декабре этого года. В списке проблемных оказались Владимирская, Кировская, Новгородская, Оренбургская, Ярославская, Самарская, Саратовская области, Северная Осетия, Удмуртия, Забайкальский край и еще ряд регионов. Их руководителям рекомендовано принять меры по ускорению темпов строительства или выкупа дошкольных учреждений, а также вводу их в эксплуатацию в запланированные проектом сроки.

Кроме того, на заседании президиума был отмечен низкий уровень заключения контрактов на выполнение работ в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В Республике Крым, например, это всего лишь 5,41 процента. Во многих регионах зафиксирован нулевой процент выполнения объемов работ по укладке верхних слоев дорожного покрытия. Губернаторам рекомендовано в кратчайшие сроки завершить заключение контрактов по объектам на выполнение работ в рамках национального проекта.

Власть Работа власти Регионы Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Дальний Восток СКФО Дагестан СКФО Ингушетия СЗФО Карелия ДФО Якутия СЗФО Санкт-Петербург Национальные проекты 2019-2024
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал США к переговорам по стратегической стабильности
Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до восьми
В Сибири силами Минобороны потушено более 900 тысяч гектаров леса
Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим реактивными снарядами
За участие в несанкционированных акциях в Москве арестованы свыше 100 человек