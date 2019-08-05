Медведев поручил принять меры за затяжку с документами по нацпроектам

Премьер-министр Дмитрий Медведев ожидает, что до 20 августа руководители национальных проектов и главы регионов обеспечат утверждение всех необходимых нормативных актов для успешной реализации мероприятий. К лицам, допустившим нарушение сроков их выпуска, поручено принять меры дисциплинарной ответственности.

Также по итогам прошедшего 2 июля заседания президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам было поручено принять исчерпывающие меры для повышения уровня кассового исполнения нацпроектов, в том числе обратить особое внимание на нулевые расходы в рамках отдельных федеральных проектов, например, "Чистый воздух" национального проекта "Экология".

Министерство труда и социальной защиты должно разобраться с причинами срыва сроков мероприятий федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" в Дагестане и Ингушетии, а также низких показателей (менее 6 процентов от плана) в Республиках Карелия, Саха (Якутия), Чувашии, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Челябинской, Ульяновской областях, Санкт-Петербурге и Пермском крае при организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста.

Накопились вопросы к работе в ряде регионов по предоставлению земельных участков под строительство или установку модульных фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Министерству здравоохранения, ответственному за профильный нацпроект и в рамках него за федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" поручено проанализировать причины неудовлетворительной работы.

От министерства просвещения до 22 августа ожидается доклад о причинах низкой строительной готовности (не превышает 13 процентов) дошкольных учреждений, запланированных к вводу в эксплуатацию в ноябре - декабре этого года. В списке проблемных оказались Владимирская, Кировская, Новгородская, Оренбургская, Ярославская, Самарская, Саратовская области, Северная Осетия, Удмуртия, Забайкальский край и еще ряд регионов. Их руководителям рекомендовано принять меры по ускорению темпов строительства или выкупа дошкольных учреждений, а также вводу их в эксплуатацию в запланированные проектом сроки.

Кроме того, на заседании президиума был отмечен низкий уровень заключения контрактов на выполнение работ в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В Республике Крым, например, это всего лишь 5,41 процента. Во многих регионах зафиксирован нулевой процент выполнения объемов работ по укладке верхних слоев дорожного покрытия. Губернаторам рекомендовано в кратчайшие сроки завершить заключение контрактов по объектам на выполнение работ в рамках национального проекта.