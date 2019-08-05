Новости

Трамп обвинил Пекин в "валютной манипуляции" в связи с ослаблением юаня 19:50
Минобороны перебросит на тушение склада под Ачинском роботов "Уран-14" 19:49
Магнитная буря покажет жителям Ленобласти северное сияние 19:41
В Сибири силами Минобороны потушено более 900 тысяч гектаров леса 19:21
За пять лет Россия сократила импорт продовольствия на треть 19:05
Под Ачинском взорвалось уже несколько тысяч боеприпасов 19:00
В кратере Ломоносова найден эпицентр глобальной катастрофы на Марсе 18:57
Российские прыгуны в воду взяли серебро в командных соревнованиях ЧЕ 18:52
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага 18:46
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности 18:45
Лукашенко назначил парламентские выборы в Беларуси на 7 и 17 ноября 18:30
Путин посетит "Школу" в "Сириусе" 18:26
Саймон Пегг и Ник Фрост сыграют в сериале об охотниках за привидениями 18:25
Зеленский сменил командующих Сухопутных войск и операцией в Донбассе 18:21
Иранский танк перегрелся во время "Танкового биатлона" 18:19
На Кубани женщина убила мужа и пятилетнего сына 18:05
В Саратове вынесли приговор экс-полицейскому, сбившему ребенка 18:03
Украинские учения в Черном море высмеяли в Сети 18:01
Врачи рассказали, как избежать одного из главных спутников старости 18:00
Новая Kia Optima GT растеряет моторы, но получит полный привод 18:00
В корпус наблюдателей ОП Москвы подали заявки около 6,3 тысячи человек 17:55
Марк Варшавер ответил на слухи о своей госпитализации 17:45
Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до восьми 17:42
Видео: корабли Балтфлота вышли на учения "Океанский щит" 17:41
Дольф Лундгрен сыграет суперагента в сериале Сильвестра Сталлоне 17:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять фактов об Илье Репине к 175-летию художника
Пять фактов об Илье Репине к 175-летию художника
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
05.08.2019 19:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Без мантии

Судью отправили в уголовное дело
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(7929)
В высшую квалификационную коллегию судей поступила жалоба от мирового судьи в отставке из Кабардино-Балкарии Мурата Иванова.

Он не согласился с решением региональной квалификационной коллегии судей, которая дала согласие на возбуждение против него уголовного дела по подозрению в мелком взяточничестве по части 1 статьи 291.2 УК РФ. И обжаловал такое решение в Москве.

Напомним, по закону лично глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит местную квалификационную коллегию судей дать "добро" на возбуждение уголовного дела против судьи. Даже если тот находится в отставке. На Иванова также пришло ходатайство за подписью главы следственного ведомства. Коллеги нашли криминал в его поступке и решили, что он может быть фигурантом уголовного дела.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Верховный суд РФ защитил гражданина от обмана при выдаче кредита

В Высшей квалификационной коллегии судей по жалобе Иванова провели свое расследование. Выяснили, что речь идет о взятке, якобы полученной судьей летом прошлого года. Именно тогда к нему поступило дело об административном правонарушении некоего Базиева, который грубо нарушил Правила дорожного движения. И, по данным следствия, за взятку предложил назначить виновнику минимальное наказание, не связанное с лишением водительских прав.

Следователи полагают, что Иванов, который в то время был действующим судьей мирового участка, предложил своему помощнику Арквасову выступить посредником. По данным следователей, деньги получил помощник Иванова, который в ходе процесса назначил провинившемуся автомобилисту минимальный административный штраф - одну тысячу рублей. Интересно, что задержали при получении денег все того же помощника судьи. Присутствовавший на заседании ВККС представитель Следственного комитета РФ сообщил, что дело против Арквасова возбуждалось, но было прекращено по причине отсутствия состава преступления. Сам Иванов на заседание в Москву не приехал. В итоге члены ВККС согласились на возбуждение против него уголовного дела.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал США к переговорам по стратегической стабильности
В Сибири силами Минобороны потушено более 900 тысяч гектаров леса
Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим реактивными снарядами
За участие в несанкционированных акциях в Москве арестованы свыше 100 человек
Народный банк Китая снизил курс юаня до декабрьского минимума