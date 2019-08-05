В высшую квалификационную коллегию судей поступила жалоба от мирового судьи в отставке из Кабардино-Балкарии Мурата Иванова.

Он не согласился с решением региональной квалификационной коллегии судей, которая дала согласие на возбуждение против него уголовного дела по подозрению в мелком взяточничестве по части 1 статьи 291.2 УК РФ. И обжаловал такое решение в Москве.

Напомним, по закону лично глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит местную квалификационную коллегию судей дать "добро" на возбуждение уголовного дела против судьи. Даже если тот находится в отставке. На Иванова также пришло ходатайство за подписью главы следственного ведомства. Коллеги нашли криминал в его поступке и решили, что он может быть фигурантом уголовного дела.

В Высшей квалификационной коллегии судей по жалобе Иванова провели свое расследование. Выяснили, что речь идет о взятке, якобы полученной судьей летом прошлого года. Именно тогда к нему поступило дело об административном правонарушении некоего Базиева, который грубо нарушил Правила дорожного движения. И, по данным следствия, за взятку предложил назначить виновнику минимальное наказание, не связанное с лишением водительских прав.

Следователи полагают, что Иванов, который в то время был действующим судьей мирового участка, предложил своему помощнику Арквасову выступить посредником. По данным следователей, деньги получил помощник Иванова, который в ходе процесса назначил провинившемуся автомобилисту минимальный административный штраф - одну тысячу рублей. Интересно, что задержали при получении денег все того же помощника судьи. Присутствовавший на заседании ВККС представитель Следственного комитета РФ сообщил, что дело против Арквасова возбуждалось, но было прекращено по причине отсутствия состава преступления. Сам Иванов на заседание в Москву не приехал. В итоге члены ВККС согласились на возбуждение против него уголовного дела.