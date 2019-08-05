В Ингушетии назначен и.о. постпреда республики при президенте РФ

Врио главы Ингушетии Махмуд Калиматов назначил исполняющим обязанности постоянного представителя региона при президенте России Адама Бузуртанова.

С сентября 2017 года он занимал должность заместителя руководителя постпредства. До этого работал главным специалистом отдела координации и межрегиональных связей постпредства. Награжден почетными грамотами Главы Республики Ингушетия за достигнутые трудовые успехи и за вклад в консолидацию ингушских общин в субъектах РФ. Об этом сообщили в пресс-службе постпредства Республики Ингушетия при президенте РФ.

Бывший постпред Ингушетии при президенте России, вице-премьер правительства республики Алихан Цечоев переходит на работу в Минкавказа.