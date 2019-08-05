Депутат из Ленобласти предложил ограничить выдачу кредитов для молодежи

Депутат парламента Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести ограничения на выдачу кредитов для граждан до 25 лет. Соответствующее обращение Петров направил на имя премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Как следует из текста документа (есть в распоряжении редакции), озабоченность парламентария вызывает то обстоятельство, что многие граждане сразу же после совершеннолетия начинают брать займы и кредиты.

Зачастую в долг у кредитных организаций молодые люди приобретают модные гаджеты, также займы берутся на заграничный отдых и дорогие автомобили. В итоге к 35 годам многие граждане оказываются связаны многолетними кредитными обязательствами.

Петров предложил ограничить займы для категории граждан до 25 лет. В частности, депутат в своем обращении предложил выдавать молодым россиянам займы и кредиты только на две цели: на образование и на покупку жилья.

Реализация этой инициативы, по мнению Петрова, может благоприятно сказаться на финансовом здоровье граждан.