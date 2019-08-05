Девушке-пилоту из Петербурга приставы не дали улететь за границу

Жительница Пушкина отдала почти миллион рублей в уплату штрафов ГИБДД, налогов и платежей по кредитам. Расстаться со столь внушительной суммой ее заставили приставы.

Как сообщили в отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Санкт-Петербургу, в отношении 27-летней женщины было возбуждено 127 исполнительных производств, причем более 100 - за неуплату штрафов ГИБДД в разных регионах страны. Правда, в общей сумме задолженности в 996 тысяч рублей их для не так уж велика, всего около 130 тысяч рублей.

- Женщина не реагировала на требования исполнительных документов, не являлась на прием, - рассказали в УФССП. - В отношении нее были применены меры принудительного характера, в том числе ограничение права выезда за пределы РФ.

Эта мера и принесла результат. Как рассказали приставы, жительница Пушкина работает вторым пилотом одной из авиакомпаний и впервые должна была отправиться в рейс за рубеж, но покинуть пределы пограничного поста не смогла. В тот же день она в полном объеме погасила задолженность, а также уплатила исполнительский сбор, вынесенный за неисполнение требований в установленный срок.