Имущественный комитет Петербурга откроет районные агентства

В Петербурге с 5 августа заработают четыре районных агентства комитета имущественных отношений (КИО). Новые подразделения призваны упростить доступ граждан к аренде и покупке городского имущества.

Как сообщает пресс-служба КИО, агентство Центрального направления, которое расположится на Гороховой, 32, литера А, будет работать с объектами, расположенными в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах города.

По вопросам аренды и продажи городских помещений, а также земельным вопросам, касающихся Кронштадта, Курортного, Приморского и Выборгского районов можно обращаться в агентство имущественных отношений Северного направления, офис организации заработает с 5 августа по улице Тобольской, 10, литера В.

Агентство на улице Садовой, 10, займется имущественными отношениями в Восточной части города (Пушкинский, Колпинский, Калининский, Красногвардейский и Невский районы).

По вопросам городского имущества в южной части города можно будет обратиться в агентство на Стачек, 18. Полномочия подразделения коснутся зданий и помещений в Петродворцовом, Красносельском, Кировском, Московском и Фрунзенском районах Петербурга.