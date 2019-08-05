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05.08.2019 12:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Имущественный комитет Петербурга откроет районные агентства

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге с 5 августа заработают четыре районных агентства комитета имущественных отношений (КИО). Новые подразделения призваны упростить доступ граждан к аренде и покупке городского имущества.

Как сообщает пресс-служба КИО, агентство Центрального направления, которое расположится на Гороховой, 32, литера А, будет работать с объектами, расположенными в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах города.

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По вопросам аренды и продажи городских помещений, а также земельным вопросам, касающихся Кронштадта, Курортного, Приморского и Выборгского районов можно обращаться в агентство имущественных отношений Северного направления, офис организации заработает с 5 августа по улице Тобольской, 10, литера В.

Агентство на улице Садовой, 10, займется имущественными отношениями в Восточной части города (Пушкинский, Колпинский, Калининский, Красногвардейский и Невский районы).

По вопросам городского имущества в южной части города можно будет обратиться в агентство на Стачек, 18. Полномочия подразделения коснутся зданий и помещений в Петродворцовом, Красносельском, Кировском, Московском и Фрунзенском районах Петербурга.

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