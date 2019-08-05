Магнитная буря покажет жителям Ленобласти северное сияние

Жители ряда районов Ленинградской области смогут в ночь на 6 августа наблюдать северное сияние. Об этом сообщил "РГ" исследователь атмосферных явлений, член астроклуба СПАГО Дамир Ялышев.

По словам эксперта, природное явление будет заметно невооруженным глазом около полуночи в северных и северо-западных районах Ленобласти. Разглядеть сияние можно будет только вдали от городских огней. А вот жителям восточных районов даже пытаться не стоит - сейчас на этих территориях довольно облачно.

В самом по себе северном сиянии в августе, по словам Ялышева, нет ничего удивительного.

- Для наблюдений сияния в начале августа нужны значительные геомагнитные возмущения, потому что ночи ещё слишком светлые и слабые низкие сияния скрыты в сумеречном сегменте неба. Например, в 2016 году я открывал сезон 3 августа, - говорит эксперт и подчеркивает: возмущения уже есть. В частности, по данным геомагнитной станции "Горьковская" на широте Санкт-Петербурга в 12-15 часов уже наблюдалась умеренная буря.