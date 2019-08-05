Сбербанк запустит оплату по QR-коду по всей стране

Клиенты Сбербанка, пользователи приложения "Сбербанк Онлайн", теперь могут оплачивать покупки смартфонами с помощью платежного сервиса "Плати QR". Он уже работает в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге, а до конца августа будет запущен по всей стране.

Благодаря ему клиенты Сбербанка могут совершать безналичные платежи в тех точках, где нет традиционного эквайринга. Например, на рынках, в пунктах бытового обслуживания, небольших салонах красоты, цветочных магазинах, уточняется в сообщении пресс-службы кредитной организации.

По словам зампредправления Сбербанка Светланы Кирсановой, Сбербанк давно экспериментирует с новыми формами безналичной оплаты, включая платежи с использованием QR-кодов. "Наши пилоты показывают, что клиентам нравится использовать QR, а предприниматели получают возможность принимать безналичные платежи по тарифам ниже, чем по традиционному эквайрингу", - пояснила Кирсанова.