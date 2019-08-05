В Карелии один охотник убил другого, приняв за кабана

В Пряжинском районе Карелии произошло ЧП на охоте. Один житель республики убил второго, приняв его за кабана. Возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник пресс-служба регионального Следственного комитета.

Трагедия произошла недалеко от деревни Важинская пристань 3 августа нынешнего года. Группа охотников выслеживала кабана. И один случайно выстрелил в то место, где находился второй 36-летний охотник.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности. Проводятся следственные действия. Наказание за это преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет.