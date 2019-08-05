В Карелии вернулись к пересмотру дела по ЧП в детском лагере "Сямозеро"

5 августа в Петрозаводском городском суде состоялось повторное рассмотрение уголовного дела о гибели 14 подростков в детском лагере "Парк-отель "Сямозеро". На скамье подсудимых два чиновника - бывший глава регионального управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и временно исполняющая обязанности руководителя ведомства Людмила Котович. Прокуратура посчитала необоснованным судебное решение об их невиновности в халатности.

Трагедия произошла в июне 2016 года. 47 детей и четверо сопровождающих отправились в несанкционированное водное путешествие к островам в центре озера. Взрослых людей не остановили неблагоприятные погодные условия, ветер и высокие волны. Именно они и перевернули лодки. Несовершеннолетние оказались в воде. Большинство подростков добрались до острова. А вот 14 мальчишек и девчонок утонули.

Прокуратура посчитала необоснованным судебное решение о невиновности чиновников

Сразу под стражу взяли директора лагеря Елену Решетову и ее заместителя Вадима Виноградова. Против них возбудили уголовные дела по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и оставление в опасности. К суду также привлекли и инструкторов лагеря Валерия Круподерщикова и Павла Ильина. Под домашний арест попал тогдашний руководитель Роспотребнадзора Карелии Анатолий Коваленко. Еще одним фигурантом дела стала и его заместитель Людмила Котович. Чиновников заподозрили в том, что они знали о нарушениях в лагере, но не предприняли соответствующих действий и выдали заключение о соответствии заявленного организацией вида деятельности.

Первый приговор получила фельдшер Суоярвской центральной районной больницы Ирина Щербакова, которая дежурила в тот день. И получила звонок от тонущих в озере детей - каким-то невероятным способом они смогли дозвониться. Но фельдшер даже слушать не стала, решив, что это баловство. При этом она не оформила сигнал и не сообщила о нем. Если бы так произошло, то о трагедии узнали бы значительно раньше. А так о ЧП сообщила 13-летняя москвичка, которую волной прибило к берегу у деревни Кудама. Она дошла к домам и обо всем рассказала.

Тела 13 ребят нашли сразу. А вот четырнадцатого искали почти восемь суток, надеясь на чудо. Но, увы... Через неделю тело прибило к берегу, его и заметили с вертолета. Суоярвский районный суд приговорил Ирину Щербакову к 3 годам колонии-поселения с отсрочкой приговора. У женщины есть несовершеннолетний ребенок.

Уже в нынешнем году Елену Решетову и Вадима Виноградова приговорили к девяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Инструктор Валерий Круподерщиков получил 8 месяцев колонии-поселения, но был освобожден по истечении срока давности.

А троих фигурантов этого громкого уголовного дела от наказания освободили. Как посчитали в суде, их вина была не доказана. Это инструктор лагеря Павел Ильин, руководитель управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и его зам Людмила Котович.

Но прокуратура, адвокаты и представители потерпевших с этим не согласились и оспорили решение в вышестоящей инстанции.

На вчерашнее заседание Петрозаводского городского суда потерпевшие не явились. Поэтому суд перенесли на 4 сентября.