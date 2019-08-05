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05.08.2019 16:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге фаната "Зенита" задержали за нападение на бойца ОМОН

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге 25-летнего поклонника футбольной команды "Зенит" задержали за насилие в отношении представителя власти. По предварительным данным, молодой человек во время матча с "Краснодаром" ударил замкомандира оперативного батальона ОМОН.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, ведомство планирует ходатайствовать об аресте задержанного.

Стоит отметить, что это не единственный инцидент на матче с "Краснодаром", закончившийся травмами для бойцов Росгвардии.

Так, уже после игры в бойцов Росгвардии кто-то из болельщиков бросил камень, в результате травму получил один сотрудник ОМОН.

Пострадавшим бойцам оперативно оказали медицинскую помощь, их жизнь вне опасности.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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