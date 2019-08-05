В Петербурге фаната "Зенита" задержали за нападение на бойца ОМОН

В Петербурге 25-летнего поклонника футбольной команды "Зенит" задержали за насилие в отношении представителя власти. По предварительным данным, молодой человек во время матча с "Краснодаром" ударил замкомандира оперативного батальона ОМОН.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, ведомство планирует ходатайствовать об аресте задержанного.

Стоит отметить, что это не единственный инцидент на матче с "Краснодаром", закончившийся травмами для бойцов Росгвардии.

Так, уже после игры в бойцов Росгвардии кто-то из болельщиков бросил камень, в результате травму получил один сотрудник ОМОН.

Пострадавшим бойцам оперативно оказали медицинскую помощь, их жизнь вне опасности.