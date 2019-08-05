В Петербурге клерков осудили за кражу 40 млн рублей у пенсионерки

Фрунзенский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о хищении 40 миллионов рублей со счетов 90-летней клиентки банка. Чтобы провести операцию, сотрудники кредитной организации и их знакомые попытались получить деньги от имени женщины.

Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, пять человек работали в банке. Остальные не имели отношение к кредитной структуре, но принимали живое участие в операции.

Хищение столь крупной суммы было произведено с апреля по май 2017-го года. Практически сразу обман вскрылся, всех участников операции выявили, завели уголовное дело по статье "мошенничество".

Фрунзенский районный суд признал всех девятерых виновными и назначил им наказание от четырех до полутора лет лишения свободы условно, в зависимости от роли каждого.