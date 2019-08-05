В Республике Коми прямо на улице поселка волк загрыз девочку

В поселке Едва Удорского района Республики Коми 14-летнюю девочку загрыз волк. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ в отношении местных чиновников. Их подозревают в халатности, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла вчера вечером. Девочку 2004 года рождения, обнаружили на улице. Она стала жертвой нападения волка, получив страшные травмы.

Только после трагедии администрации Удорского района разрешили отстрелить десять хищников - сезон охоты начинается лишь с 15 сентября.

Как добавили в республиканском СК, в ходе расследования дадут оценку действиям должностных лиц органов местного самоуправления и министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми по обеспечению безопасности жителей поселка. Именно они должны принимать решения о регулировании численности волков. По делу проводятся экспертизы.