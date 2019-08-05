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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Республике Коми прямо на улице поселка волк загрыз девочку

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В поселке Едва Удорского района Республики Коми 14-летнюю девочку загрыз волк. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ в отношении местных чиновников. Их подозревают в халатности, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

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Трагедия произошла вчера вечером. Девочку 2004 года рождения, обнаружили на улице. Она стала жертвой нападения волка, получив страшные травмы.

Только после трагедии администрации Удорского района разрешили отстрелить десять хищников - сезон охоты начинается лишь с 15 сентября.

Как добавили в республиканском СК, в ходе расследования дадут оценку действиям должностных лиц органов местного самоуправления и министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми по обеспечению безопасности жителей поселка. Именно они должны принимать решения о регулировании численности волков. По делу проводятся экспертизы.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми
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