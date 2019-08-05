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05.08.2019 20:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Одолжить у терминала

В торговых центрах появились кредитоматы
Текст: Вера Черенева ("Российская газета", С.-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(7929)
В Петербурге в торговых центрах в рядах с банкоматами и терминалами для оплаты сотовой связи стали появляться новые устройства - кредитоматы. Эти аппараты позволяют оформить краткосрочные займы, не отходя от устройства. Деньги человеку отдает машина, она же проверяет документы.
Чтобы перехватить несколько тысяч до зарплаты, достаточно данных паспорта. И деньги под 365% годовых - в кармане. Фото: Вера Черенева. Чтобы перехватить несколько тысяч до зарплаты, достаточно данных паспорта. И деньги под 365% годовых - в кармане. Фото: Вера Черенева.
Чтобы перехватить несколько тысяч до зарплаты, достаточно данных паспорта. И деньги под 365% годовых - в кармане. Фото: Вера Черенева.

Сейчас в Петербурге кредитоматы ставит одна организация - МКК "Локальный заем". Это легальное МФО, займы компания предлагает исключительно через терминалы.

Компания была зарегистрирована весной прошлого года, займы она предоставляет под один процент в сутки или 365 процентов годовых.

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Аппараты стоят в торговых центрах и представляют собой что-то среднее между терминалом по оплате сотовой связи и банкоматом. У устройства два экрана, на верхнем транслируется видеоролик с инструкцией по использованию терминала, на нижней интерактивной панели пользователь должен ввести свои данные.

Заем выдается на сумму до 10 тысяч рублей. От клиента требуется отсканировать паспорт в специальном окошке, а также приложить большой палец, чтобы система идентифицировала его по отпечатку.

На уровне глаз расположена видеокамера, чтобы получить видеоизображение пользователя. Если фото на паспорте совпадает с реальной внешностью гражданина, он получает смс с текстом, что с ним заключается договор и, если он согласен, нужно ввести код, отправленный на телефон. По такому же принципу сейчас заключаются все удаленные займы, по сути использование кредитомата - это аналог онлайн-займа для тех, у кого нет под рукой ноутбука или телефона с веб-камерой.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Правда, в отличие от онлайн-займа, где деньги перечисляются на карту, кредитомат выдает наличные. Отдавать долг клиент также должен машине - в устройстве есть купюроприемник.

Гарантий, что некое лицо не возьмет заем по чужому паспорту или не приложит к сканеру качественно сделанную копию, безусловно, нет. Но таких гарантий нет и при онлайн-займах. Суды Петербурга завалены исками от МФО, которые выдают деньги удаленно, а потом не могут найти своих клиентов. Несмотря на риски невозвратов, по данным Северо-Западного ГУ Банка России, популярность удаленных способов получения средств только растет. Только в регионах Северо-Запада доля онлайн-займов в совокупном портфеле МФО сейчас составляет 16 процентов, за год их доля выросла в 2,5 раза.

- Несмотря на снижение количества офисов МФО, в отдельных субъектах региона доступность микрозаймов обеспечивается активным развитием онлайн-сегмента, - отметил начальник отдела надзора за рынком микрофинансирования Северо-Западного ГУ Банка России Александр Агеев.

В самом МКК "Локальный заем" рассказать о своем стартапе не смогли.

Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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