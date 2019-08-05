В Вологодской области загорелся фанерный комбинат

В поселке Кадуй Вологодской области загорелся один из цехов фанерного комбината. Пожарным удалось справиться с огнем. Никто при этом не пострадал, сообщает пресс-служба УМЧС по Вологодской области.
Сообщение о возгорании поступило в шесть часов утра. В помещении цеха работала ночная смена. Но все, а это 65 человек, смогли самостоятельно покинуть здание еще до появления пожарных. Когда они прибыли, внутри цеха пылало открытое пламя.
Площадь здания, охваченная пожаром, составила 3,2 тысячи квадратных метра. В тушении были задействованы 25 человек и девять единиц техники. На другие постройки пламя не успело перекинуться. Пострадавших нет.
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Крупный пожар произошел сегодня утром на фанерном комбинате в Кадуе. Сообщение о пожаре в цехе сортировки Кадуйского фанерного комбината, находящегося по адресу: п. Кадуй, ул. Западная, д. 4А., поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области 05.08.2019 г. в 06 ч.00 мин. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение открытым пламенем. В ночной смене цеха находилось 65 человек. Все они покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных. Площадь здания, охваченная огнем, составила 3250 м2. На тушении задействовано 25 человек личного состава и 9 единиц техники. В 06 ч.20 мин. пожар был локализован . Угрозы распространения огня на соседние строения нет. Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений жертв удалось избежать.