В Вологодской области загорелся фанерный комбинат

В поселке Кадуй Вологодской области загорелся один из цехов фанерного комбината. Пожарным удалось справиться с огнем. Никто при этом не пострадал, сообщает пресс-служба УМЧС по Вологодской области.

Сообщение о возгорании поступило в шесть часов утра. В помещении цеха работала ночная смена. Но все, а это 65 человек, смогли самостоятельно покинуть здание еще до появления пожарных. Когда они прибыли, внутри цеха пылало открытое пламя.

Площадь здания, охваченная пожаром, составила 3,2 тысячи квадратных метра. В тушении были задействованы 25 человек и девять единиц техники. На другие постройки пламя не успело перекинуться. Пострадавших нет.