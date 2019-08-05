Новости

В Перми умер рабочий, пострадавший при взрыве на пороховом заводе 10:43
Доллар подорожал на открытии торгов на Мосбирже 10:38
В Саратовской области шесть человек пострадали в ДТП с автобусом 10:36
В Японии сфотографировали обновленный Toyota Land Cruiser 200 10:31
Глава ЦИК Беларуси не исключает выборы по партийным спискам 10:28
В Вологодской области загорелся фанерный комбинат 10:28
США и Австралия заявили о необходимости усилить контроль над вооружениями 10:27
Названы самые популярные авианаправления у россиян 10:22
В Челябинске завели дело об убийстве животных в контактном зоопарке 10:17
Ученые нашли в сибирской тайге уникальный могильник 10:16
Фигурка дальневосточного леопарда добралась до Северного полюса 10:10
Новый "Форсаж" стал лидером российского проката 10:05
В Хабаровском крае зоозащитники встретят косаток перед выпуском в море 10:00
Найден спасатель, пропавший при тушении пожаров в Красноярском крае 09:55
СМИ: Арестован организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ 09:49
В Москве появился новый онлайн-сервис для предпринимателей 09:46
Опрос: Российская дача прощается с образом "единственной кормилицы" 09:24
Британия испугалась "бесшумных" подлодок РФ 09:19
Нефть подешевела на фоне торгового конфликта США и Китая 09:13
Даниил Медведев поднялся на девятое место в рейтинге АТР 09:09
Эксперимент: как быстро окупятся метановые Lada 09:00
В ЕАО возникла угроза подтопления нескольких населенных пунктов 08:55
Касаткина сохранила звание первой ракетки России 08:46
Число жертв взрыва в Каире увеличилось до 17 человек 08:43
В Якутии 17 человек отравились в кафе 08:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети 5-11 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети 5-11 августа
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
05.08.2019 10:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Вологодской области загорелся фанерный комбинат

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

В поселке Кадуй Вологодской области загорелся один из цехов фанерного комбината. Пожарным удалось справиться с огнем. Никто при этом не пострадал, сообщает пресс-служба УМЧС по Вологодской области.

Крупный пожар в здании в центре Москвы потушен

Сообщение о возгорании поступило в шесть часов утра. В помещении цеха работала ночная смена. Но все, а это 65 человек, смогли самостоятельно покинуть здание еще до появления пожарных. Когда они прибыли, внутри цеха пылало открытое пламя.

Площадь здания, охваченная пожаром, составила 3,2 тысячи квадратных метра. В тушении были задействованы 25 человек и девять единиц техники. На другие постройки пламя не успело перекинуться. Пострадавших нет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Крупный пожар произошел сегодня утром на фанерном комбинате в Кадуе. Сообщение о пожаре в цехе сортировки Кадуйского фанерного комбината, находящегося по адресу: п. Кадуй, ул. Западная, д. 4А., поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области 05.08.2019 г. в 06 ч.00 мин. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение открытым пламенем. В ночной смене цеха находилось 65 человек. Все они покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных. Площадь здания, охваченная огнем, составила 3250 м2. На тушении задействовано 25 человек личного состава и 9 единиц техники. В 06 ч.20 мин. пожар был локализован . Угрозы распространения огня на соседние строения нет. Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений жертв удалось избежать.

Публикация от МЧС по Вологодской обл (@mchs35)

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Нефть подешевела на фоне торгового конфликта США и Китая
МИД РФ обратится к США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела
Турция проведет третью операцию против курдов на севере Сирии
Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
Число жертв взрыва в Каире увеличилось до 17 человек