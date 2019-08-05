Зацепер погиб на крыше "Сапсана" на пути из Петербурга

Высокоскоростной поезд "Сапсан", следовавший из Петербурга в Москву, задержался в пути на 49 минут. На крыше состава оказался зацепер, но к моменту, когда молодого человека обнаружили, он был уже мертв.

Как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги, смертельные травмы зацепер получил на перегоне между Тверью и Редькино.

С большой вероятностью молодого человека ударило током. На крыше вагона, где находился зацеперь, началось возгорание, его и заметили машинисты и пассажиры.

Прибывшие на место пожарные бригады потушили пламя. Сам вагон не пострадал, поэтому после ликвидации последствий ЧП "Сапсан" отправился по маршруту.