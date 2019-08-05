Житель Германии попытался вывезти из Калининграда награды Третьего рейха

Немецкие награды времен Второй мировой войны задержаны на российско-польской границе при попытке их вывоза из Калининградской области.

Как сообщили в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни, незадекларированный антиквариат пытался вывезти гражданин России, постоянно проживающий в Германии. Он выезжал из Янтарного края на легковом автомобиле через пункт пропуска Мамоново-Гроново.

Путешественник сообщил таможенникам, что не имеет товаров, подлежащих таможенному декларированию. Однако в бардачке его машины оказались незадекларированные товары - три знака из металла. На всех изображен германский орел в различных вариантах - в сочетании с венком и винтовкой, каской, штыком и ручной гранатой.

По заключению таможенного эксперта, все три знака - подлинные наградные знаки и медаль Германии периода Второй мировой войны. Они относятся к категории культурных ценностей как предметы фалеристики, созданные более пятидесяти лет назад.

Вывоз подобных предметов из России возможен только при условии их декларирования, пояснили в таможне. Любителю старины следовало представить таможенному органу пассажирскую таможенную декларацию и разрешительные документов, перечень которых определен российским законодательством. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.