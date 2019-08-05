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05.08.2019 19:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Игрушечная свадьба

Калмыцкие молодожены попросили гостей подарить им вместо цветов игрушки для детей-инвалидов
Текст: Руслан Мельников ( "Российская газета", Элиста)
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(7929)
В Калмыкии прошла первая в республике благотворительная свадьба. Молодожены из Элисты Кирсан и Джиргала Мухлаевы обратились к приглашенным на торжество гостям с необычной просьбой (они даже выложили в социальных сетях видеоролик). Вместо традиционных цветов Мухлаевы попросили совсем другие подарки, которые, по мнению жениха и невесты, могут оказаться более полезными и принести больше радости тем, кто особенно нуждается в помощи и внимании.
Машинки, мячики, конструкторы сразу после свадьбы молодожены Кирсан и Джиргала Мухлаевы привезли детям в интернат. Фото: Vesti.ru Машинки, мячики, конструкторы сразу после свадьбы молодожены Кирсан и Джиргала Мухлаевы привезли детям в интернат. Фото: Vesti.ru
Машинки, мячики, конструкторы сразу после свадьбы молодожены Кирсан и Джиргала Мухлаевы привезли детям в интернат. Фото: Vesti.ru

- В этот день мы хотим поделиться нашей радостью и счастьем. Поэтому просим вас, дорогие гости, родные и близкие, подарите нам вместо цветов детские игрушки. А мы от вашего лица подарим их детскому дому-интернату, - предложили Кирсан и Джиргала.

Подаренные на свадьбу игрушки молодожены передали в детский психоневрологический интернат с отделением молодых инвалидов

Кирсан признался, что еще в студенчестве активно занимался общественной работой и часто бывал в домах престарелых и интернатах. Поэтому он не понаслышке знает, каково живется воспитанникам таких заведений. А по словам Джиргалы, в обычной жизни многие зачастую попросту забывают о детях-инвалидах, которым важно общаться с обычными людьми.

Новый для Калмыкии вид благотворительности вызвал всплеск положительных эмоций. "Отличная идея! Молодцы! Хорошая акция!" - незамедлительно отреагировали жители республики.

Фото: пресс-служба ОНФ в Пензенской области.
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Свадьба Мухлаевых отгремела по-калмыцки весело и задорно, с национальным колоритом и народными плясками. Но все же гостям особенно запомнился танец жениха и невесты, во время которого Кирсан от избытка чувств закружил возлюбленную на руках.

Как и просили молодожены, вместо цветов их буквально завалили игрушками, которые сразу же после свадьбы отправились в детский психоневрологический интернат с отделением молодых инвалидов, расположенный в Элисте. Все прошло без лишнего пафоса, но очень душевно. Собранные гостями куклы, машинки, мячики и прочие игрушки доставили и детям, и самим молодоженам куда больше радости, чем цветы, которые завяли бы через несколько дней.

- Всем спасибо за участие в акции, - поблагодарили Кирсан и Джиргала в соцсетях.

Для сотрудников и воспитанников интерната их визит оказался приятной неожиданностью.

- Жених и невеста просто приехали с подарками. Дети были в восторге. Ведь для них и просто внимание - уже большая радость. А если при этом привозят столько новых игрушек - это уже и вовсе настоящее счастье. Очень приятно, что у нас есть такие люди с добрым сердцем, которые думают прежде всего не о себе, а о детях, нуждающихся в помощи и внимании, и тем более отрадно, что сострадательность и доброта не утрачены молодым поколением. Ведь в наше непростое время этого порой так не хватает, - говорит и.о. директора интерната Светлана Агинова.

Фото: Петр Коннов/РГ
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Кстати, по ее словам, это не единственный случай неожиданной помощи воспитанникам интерната. В прошлом году игрушки детям-инвалидам неожиданно привез еще один молодой человек. Примечательно, что сделал он это в день своего собственного рождения.

- Обычно именинники сами принимают подарки, а в этот раз молодой человек в день своего 18-летия решил разделить радость с другими. Может быть, подобные поступки станут примером для всего молодого поколения республики, - рассуждает Светлана Агинова.

Кстати, Кирсан и Джиргала Мухлаевы также призывают и других молодоженов присоединиться к их акции.

Между тем

Судя по всему, тренд на благотворительные свадебные мероприятия набирает популярность и в других регионах. Похожую свадьбу, которая сделала немного счастливее больных детей, например, недавно провели молодожены из города Каменска-Шахтинского Ростовской области Юлия и Александр Соловьевы. Они привезли подарки, полученные вместо цветов, в Центр онкогематологии Ростовской областной детской клинической больницы. Гости собрали игрушки, которые лучше всего поддаются дезинфекции. Желание принять участие в акции, инициатором которой стали жених и невеста, выразили даже аниматоры и представители магазинов детских игрушек и одежды.

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