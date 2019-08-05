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05.08.2019 18:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани женщина убила мужа и пятилетнего сына

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

Кровавая драма произошла минувшей ночью в станице Новопокровская Краснодарского края. 33-летняя местная жительница зарезала своего 32-летнего мужа и пятилетнего ребенка.

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О случившемся в полицию сообщил коллега мужа, обеспокоенный его отсутствие на работе. Так как двери в дом были закрыты, мужчина стал волноваться за знакомого, и вызвал на место правоохранителей. Около 10.00 полицейские смогли проникнуть в домовладение, где в одной из жилых комнат на полу и кровати были обнаружены тела хозяина дома и малолетнего мальчика с колото-резанными ранениями в области грудной клетки.

Также в дверном проеме, ведущем в комнату, было обнаружено тело 33-летней женщины с признаками асфиксии. Кроме того, в жилище обнаружена предсмертная записка, в которой, как полагает следствие, женщина указала место, где она хотела, чтобы бы была захоронена ее семья. По данному факту Новопокровским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По информации главы сельского поселения Александра Свитенко, погибшая семья считалась благополучной и на учете не состояла. Родители работали, ребенок посещал детский сад. Как сообщает пресс-служба краевого управления СКР, в настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также мотивов совершения преступления.

"В ходе расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания ребенка в данной семье, в том числе имелись ли основания полагать, что в семье могут нарушаться законные интересы малолетнего", - отметили в ведомстве. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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