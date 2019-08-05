Названы самые популярные авианаправления у россиян

Курорты Краснодарского края и Крыма, а также Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными у жителей России авианаправлениями. Об этом сообщает ресурс поиска и бронирования авиабилетов Aviasales.

Кроме того, выяснились предпочтения мужчин и женщин при поиске авиабилетов. Мужчины на 16 процентов чаще женщин заказывали билеты в Санкт-Петербург, Москву и Минеральные воды. А женщины на 27 процентов чаще мужчин выбирали Сочи, Крым и Краснодар.

Эксперты также сделали гендерный анализ поиска авиабилетов на зарубежных рейсах. Выяснилось, что мужчины чаще интересуются полетами в Берлин, Рим, Прагу и Бангкок. На этих направлениях заказов от представителей сильного пола на 28 процентов больше. Россиянки же на 20 процентов чаще мужчин выбирали Париж, Барселону, Тель-Авив, Стамбул и Ларнаку.