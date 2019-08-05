В Анапе сотрудник Росгвардии спас тонувшего ребенка

В Анапе сотрудник Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, находясь в отпуске, спас тонущего в море ребенка.

Как в сообщили в пресс-службе ведомства, майор полиции Николай Братик отдыхал на одном из пляжей города-курорта и услышал крики о помощи. В двадцати метрах от берега росгвардеец заметил тонущего ребенка. Мать мальчика, услышав крик сына, стала звать на помощь и побежала в море. Не раздумывая, офицер Росгвардии бросился в воду и вытащил на берег подростка.

Как позже выяснилось, у 11-летнего ребенка свело ноги судорогой, он испугался, стал громко кричать и уходить под воду.

Мама тонущего мальчика - жительница Кубани Виктория Герасименко - разыскала спасителя своего сына и поблагодарила за отважный поступок.