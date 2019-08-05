В Анапе врача обвинили в смерти ребенка

Бывшего анестезиолога-реаниматолога детской больницы Анапы обвиняют в том, что из-за ненадлежащего исполнения им своих обязанностей скончалась маленькая девочка.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, по версии следствия, 15 мая 2018 года врач, находившийся на дежурстве, во время осмотра пациентки 2010 года рождения, поступившей в приемное отделение в тяжелом состоянии, провел ненадлежащий осмотр и выставил неверный диагноз.

В результате девочке не оказали своевременное и необходимое лечение, что привело к прогрессированию острого гангренозного аппендицита, осложнению ее состояния из-за гнойно-фибринозного перитонита и сепсиса. На следующий день она умерла.

Таким образом, врач обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Медику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или ограничение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности.